La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, destacó en Cooperativa la cantidad "récord" de actividades que habrá en esta nueva edición del Día de los Patrimonios, que se desarrollará durante el sábado y domingo.

"Estamos muy contentos y contentas porque efectivamente se nos viene un gran hito, hemos logrado un récord histórico en número de actividades, tenemos 2.272 actividades ya inscritas, tanto presenciales como virtuales", resaltó en conversación con Lo Que Queda del Día, relevando asimismo que "más de 1.500 actividades son en regiones distintas a la Metropolitana, por lo que la gran mayoría son en otras regiones".

La también antropóloga adelantó que "vamos a inaugurar la celebración, tanto con el Presidente Gabriel Boric e Irina Karamanos, haciendo un recorrido por algunas dependencias de La Moneda mañana temprano".

El Día de los Patrimonios tendrá lugar en plena quinta ola del Covid-19 en Chile. Sin embargo, Brodsky enfatizó que "los espacios culturales los estamos defendiendo como espacios seguros contra contagios, porque -ejemplificó- en los museos y edificios históricos no hay una permanencia tan larga (de público), las personas no se quitan la mascarilla y hay posibilidad de generar trazabilidad porque las personas se inscriben al entrar", por lo que "no rige para ellos ningún tipo de restricción de aforo".

En el sitio Díadelospatrimonios.cl se puede consultar en detalle cada panorama.