Nicolás Jarry cayó ante Dino Prizmic y quedó eliminado del Chile Open en primera ronda

El tenista chileno Nicolás Jarry (155° ATP) lamentó una derrota a manos del croata Dino Prizmic (120°), en tres sets sobre la arcilla del Court "Jaime Fillol", y quedó eliminado en la primera ronda del Chile Open 2026.

El primer nacional en saltar a la cancha por el cuadro individual dijo adiós con parciales de 6-3, 5-7 y 6-2 a favor del europeo, en dos horas y 37 minutos.

Jarry comenzó con el pie izquierdo su debut en el ATP 250 de Santiago ante el joven croata de 20 años, que supo poner en jaque al local para llevarse el set inicial.

En la segunda manga el tenista nacional logró recuperarse y luchó para imponerse, llevando el duelo al definitivo.

En el set decisivo, Jarry se vio muy incómodo y fue superado ampliamente por el croata, quien pese a la batalla del criollo por mantenerse con vida, terminó cerrando el partido.

Así, Prizmic avanzó a la segunda etapa y se medirá ante el ganador del duelo entre Matías Soto y Vilius Gaubas.

Pese a la derrota, la acción de Nico Jarry en el Chile Open continuará en el dobles, junto a su hermano Diego: Debutarán este martes 24 de febrero, ante la dupla del ecuatoriano Gonzalo Escobar y el neerlandés Jean-Julien Rojer.