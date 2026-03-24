A los 81 años murió José Bengoa, Premio Nacional de Humanidades 2025

El intelectual José Bengoa Cabello, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025, falleció a los 81 años, informó la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), de la que fue rector un total de ocho años, en dos períodos: 1997-2001 y 2013-2016.

"Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido profesor José Bengoa Cabello, ocurrido este lunes 23 de marzo de 2026, rodeado del amor de su familia. Su partida deja un vacío irreparable en nuestra comunidad y en el pensamiento social latinoamericano", dijo el plantel.

La UAHC recordó a Bengoa como un "historiador y antropólogo de vocación", quien "se convirtió en uno de los referentes más sólidos del pensamiento social latinoamericano".

"Su obra abarca cinco décadas de producción intelectual rigurosa, sostenida por un compromiso indeclinable con los derechos humanos y por una capacidad excepcional para formar y acompañar a nuevas generaciones de investigadores e investigadoras", rememoró la universidad.

Nacido en Valparaíso en 1945, Bengoa se licenció en Filosofía y realizó postgrados en Antropología y Ciencias Sociales, y en 2025 se le reconoció con el Premio Nacional "considerando su labor como antropólogo e investigador de dilatada trayectoria nacional e internacional, con notable aporte a la comprensión de la historia social de Chile".