Tópicos: Cultura | Premios | Premios Nacionales

Jaime Vadell ganó el Premio Nacional de Artes de la Representación

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"Uno de los actores más destacados y versátiles del país", destacó la ministra de las Culturas.

Jaime Vadell ganó el Premio Nacional de Artes de la Representación
 Mario Ruiz/Ministerio de las Culturas
El actor Jaime Vadell fue galardonado con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025, en reconocimiento a su larga carrera sobre las tablas, pero que también ha desarrollado como director, dramaturgo, gestor teatral y en televisión y cine.

"Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a todos los jurados que me han distinguido con este premio. Estoy muy emocionado y contento. Muy contento porque uno entra a ser un servidor del país. Uno entra a hacer algo muy importante con este premio. Entra a la historia, al cuento en grande. Es muy emocionante", dijo al responder la llamada telefónica con que la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, le anunció la decisión del jurado.

Para la secretaria de Estado, se está premiando a "uno de los actores más destacados y versátiles del país".

"Desde sus primeros pasos en los teatros universitarios hasta su contundente presencia en la televisión, el teatro y el cine, su carrera ha estado marcada por interpretaciones que han trascendido en la memoria. Con una habilidad única para crear personajes dramáticos y luego recorrer con éxito los trazos de la comedia", añadió.

Nacido en Valparaíso en 1935, Jaime Patricio Vadell Amión ha desempeñado una carrera como prolífico actor, director, dramaturgo y gestor teatral. Cursó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional, donde asistió a la Academia Dramática dirigida por Julio Durán Cerda, para luego unirse al Centro de Arte Dramático del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile (CADIP), dirigido por Luis Alarcón; y en la década del '50 entró a estudiar teatro en la Universidad de Chile.

