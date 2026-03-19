Pionero en la cirugía bariátrica ganó el Premio Nacional de Medicina 2026

El cirujano digestivo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor Attila Csendes, fue galardonado con el Premio Nacional de Medicina 2026, el máximo reconocimiento de la comunidad médica por excelencia clínica, aporte científico y compromiso humano.

Con más de 60 años de trayectoria, Csendes se ha consolidado como una figura clave en la cirugía digestiva, especialmente en el estudio y tratamiento del cáncer gástrico, con más de 400 trabajos publicados en revistas científicas de América y Europa.

También es miembro de 18 sociedades quirúrgicas internacionales y ha recibido decenas de reconocimientos de la Sociedad de Cirujanos de Chile y es el único chileno con el título de Caballero de la Orden de Hungría, distinción otorgada en 2001.

Nacido en Hungría, llegó a Chile a los ocho años en condición de refugiado. Sus primeras semanas en el país transcurrieron en el Estadio Nacional, experiencia que marcaría su vida. Ingresó en 1959 a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde inició una carrera guiada por la vocación médica y la influencia familiar.

Su interés por la medicina se vio reforzado por la muerte de su madre a causa de cáncer gástrico, lo que orientó su desarrollo profesional hacia la cirugía abdominal y la investigación en enfermedades digestivas.

A lo largo de su carrera, el especialista realizó perfeccionamientos en el extranjero, incluyendo estudios en Japón sobre cáncer gástrico y una beca en Estados Unidos financiada por el National Institute of Health, que le permitió formarse en uno de los centros más prestigiosos en enfermedades digestivas.

En Chile, fue nombrado profesor titular de Cirugía en la Universidad de Chile en 1982 y lideró el Departamento de Cirugía del Hospital Clínico en distintos periodos. Además, integró múltiples sociedades científicas internacionales y fue reconocido en el extranjero por su aporte académico.

Entre sus principales contribuciones destacan la introducción del concepto de cáncer gástrico incipiente en el país, el impulso del método científico en la cirugía, la formación de nuevas generaciones de especialistas y su rol pionero en el desarrollo de la cirugía bariátrica en Chile.

Su trabajo también permitió posicionar la cirugía chilena en el ámbito internacional, mediante la publicación de investigaciones en revistas científicas de alto impacto.

A lo largo de su carrera, ha enfatizado la importancia de la ética médica, la relación con los pacientes y la formación integral de los profesionales de la salud. "Lo más importante es la familia", ha señalado en distintas ocasiones, reflejando su visión humana de la medicina.

El Premio Nacional de Medicina, creado en 2002, distingue a médicos que destacan por su trayectoria, su aporte al desarrollo de la disciplina y su compromiso con la formación de nuevos profesionales.

Actualmente, se desempeña como profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.