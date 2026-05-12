Steinert dijo que su defecto es comunicacional: "Pensé que debía hablar mediante acciones"

Trinidad Steinert realizó este martes una autocrítica respecto a su desempeño como ministra de Seguridad Pública y la centró en el aspecto comunicacional, como una derivación de su falta de experiencia política previa.

La exfiscal regional de Tarapacá fue citada a la Cámara Baja para una sesión especial -solicitada por 52 diputadas y diputados- con la finalidad de "analizar la grave situación de seguridad pública que atraviesa el país".

La convocatoria apuntaba, "en particular, (a) la gestión desarrollada por el Ministerio de Seguridad Pública frente al avance del crimen organizado" en Chile.

Desde la testera, y flanqueada por los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, Steinert subrayó que no fue convocada al Gobierno por su "elocuencia" ni por sus "redes políticas", pero en estos dos meses ya ha comprendido la importancia de informar adecuadamente, y de manera pública, sobre los avances de su trabajo.

"Llevo 20 años persiguiendo el delito en Chile. Cuando el Presidente Kast me pidió ser ministra, acepté esta responsabilidad, que supongo no me la encomendaron en base a mi elocuencia o a mis redes políticas, ciertamente", señaló Steinert, que llevaba esta intervención escrita.

"Asumo que me he equivocado y he cometido errores: pensé que en este cargo había que hablar mediante acciones, no con palabras", confesó.

A renglón seguido agregó: "Pero he entendido que en política hay que escuchar y explicar, escuchar y volver a explicar todas las veces que sea necesario, porque se trata de sumar voluntades".

Raúl Soto: "Una pérdida de tiempo"

Steinert habló ante el pleno de la Cámara Baja durante una hora y 17 minutos, y presentó un diagnóstico, líneas de acción y algunos logros policiales recientes.

En un momento pidió el acuerdo de la Sala para proyectar, en un PowerPoint, algunas cifras, pero ello fue rechazado por la oposición.

Dado que su exposición fue más extensa que lo habitual para sesiones especiales de este tipo, la diputada de RN Ximena Ossandón, vicepresidenta de la Cámara, comentó ahora "nadie podrá decir que no conoce el plan estratégico en materia de seguridad" que está llevando adelante la Administración Kast.

Menos entusiasta fue el jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, que calificó la presentación de la abogada como "decepcionante, vacía de contenido y una pérdida de tiempo".