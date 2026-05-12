Araos desmintió a Lincolao: "La orden de desvinculaciones masivas es real y hay testigos"

Este martes, el recientemente renunciado subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, rompió el silencio tras su salida de la cartera y confirmó que el principal motivo de su dimisión fue la orden de implementar un plan de reestructuración interna que contemplaba el despido masivo de funcionarios.

Según trascendidos, la medida impulsada por la ministra Ximena Lincolao afectaba a cerca de 40 trabajadores de la cartera: un 30% de la dotación total del organismo.

Araos se habría negado a firmar los despidos y posteriormente renunció, convirtiéndose en la baja más relevante del gabinete del Presidente José Antonio Kast, luego de apenas dos meses de Gobierno.

En un mensaje escrito entregado al periodista Daniel Matamala de CHV Noticias, el infectólogo señaló que "la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos".

"Además, ¿por qué inventaría yo —o terceros— algo tan grotesco?", cuestionó la exautoridad.

Estas declaraciones contradicen la versión oficial entregada por Lincolao, quien descartó la existencia de tal plan de despidos.

"Lo que se ha comentado en la prensa no es real. Son dos estilos diferentes de trabajo. Fue una decisión mutua (...) Nunca existió un 30%, lo que se dice... Eso es totalmente falso", aseguró la secretaria de Estado a Radio Infinita.

"La gota que rebalsó el vaso"

En su mensaje a Matamala, Araos explicó que, si bien el plan de despidos fue el punto de quiebre, su salida responde a un desgaste mayor en la relación con la ministra Lincolao.

"¿Fue la única razón por la que renuncié? No, fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué vaso? Profundas diferencias de fondo y forma acerca de cómo enfrentar un mismo desafío", aclaró.

Desde el entorno de Araos se ha señalado que las instrucciones emanadas desde el gabinete de la ministra carecían de sustento técnico y jurídico.

En paralelo, Lincolao protagoniza una nueva controversia tras revelarse participaciones en sociedades que no fueron reportadas en su declaración de patrimonio e intereses.