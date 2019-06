Benjamín Vicuña: El teatro es el lugar donde esencialmente me desenvuelvo mejor

Teatro Picadero en Buenos Aires, 20:00 horas y las luces se apagan. Una voz conocida comienza los diálogos con su coprotagonista y aunque el acento es trasandino, al que se ve en escena es a Benjamín Vicuña, en el rol de un maniático esposo, escéptico, impulsivo y que atraviesa una crisis con su mujer, por lo deciden ir a terapia.

"Terapia amorosa", obra trasandina dirigida por Daniel Veronese, tiene a Vicuña en el protagónico junto a Violeta Urtizberea y Fernán Miran y este próximo viernes, aterrizará en el Teatro Oriente donde tendrá funciones hasta el domingo 16 de junio.

En conversación con Cooperativa en Buenos Aires, el internacional actor aseguró que "la gente conoce lo que significa el teatro argentino en Chile, hemos visto muchas obras que llegan al Teatro Nescafé de las Artes, al Oriente, hemos visto a Ricardo Darín, a Oscar Martínez, hemos visto distintos espectáculos y el público ha reaccionado muy bien y esto es una obra y un director que es reconocido por muchos, que es Daniel Veronese, súper director de actores y dramaturgo y además un elenco espectacular y entre esos un actor chileno".

Se trata de "una obra austriaca que a triunfado en diferentes escenarios, es una obra que tiene una lectura universal que estamos seguros que va a funcionar. Es una comedia inteligente, que genera reflexión, diálogo, debate, así que ansiosos", explicó.

"Voy a variar un poco y jugar con el personaje"

En Argentina, Vicuña pasa como un argentino más, pero para estas cuatro funciones en Santiago aseguró va a variar un poco, para acercarlo al público: "A mí me ha tocado un poco hacer diferentes acentos, un poco de argentino, pero acá efectivamente por el diálogo con mis compañeros y por que la obra lo exige, lo estoy haciendo en una especie de porteño neutro y cuando lo haga en Chile voy a tratar de hacer chileno, que son detallitos, cosas, pero estoy seguro que va a generar mayor empatía y va a ser divertido también para mí, ya después de cuatro o cinco meses, poder variar un poco y jugar con el personaje".

"Para un chileno es siempre raro ver a un actor tenga que hacer un esfuerzo, es algo que en otras industrias uno no piensa: un australiano tiene que hacer de norteamericano o Daniel Day Lewis tiene que hacer de Abraham Lincoln y son desafíos", aseguró.

Sobre sus proyectos en teatro, cine y televisión, detalló que "mucho movimiento, la verdad es que estoy muy contento, dentro de España,"Vis a Vis"; con la serie de los '30, un viaje en el tiempo y haciendo teatro y a la clásica pregunta ¿qué prefieres si el teatro o el cine? Me parece que me gusta todo, creo que son complementarias, se suman, cada una tiene su potencial, sin embargo, si ya me aprietan mucho debo decir que el teatro es el lugar donde esencialmente el actor se desenvuelve mejor y te sientes en casa y sobre todo esta obra que es comedia, hace bien al alma y divierte".

Las entradas están a la venta a través del sistema Puntoticket con valores que van de los 20.000 a los 50.000 pesos.