CorpArtes anuncia temporada de conciertos digitales "Sinfonía Play"

CorpArtes lanzó la primera Temporada Digital de Grandes Conciertos Internacionales: "Sinfonía Play", la que incluirá 12 destacados conciertos que podrán ser vistos desde cualquier dispositivo a través de la página web de la Fundación.

El primer concierto podrá ser visto a partir del 29 de mayo, durante 14 días, y luego cada concierto será liberado cada dos semanas hasta completar toda la temporada.

Estas 12 destacadas presentaciones se han realizado en distintos países, con grandes figuras del mundo de la música, como los renombrados directores Sir Simon Rattle, Daniel Barenboim, Claudio Abbado, Gustavo Dudamel y Lahav Shani, entre otros; así como con la interpretación de destacados solistas como los pianistas Sir András Schiff, Martha Argerich, Lang Lang y Yuja Wang, los chelistas Sol Gabbeta y Yo-Yo Ma, y el tenor Jonas Kaufmann, entre otros.

Cada concierto tiene un valor de 6.000 pesos para público general, con la opción de comprar un Abono por los 12 conciertos de la Temporada, por el valor de 57.600 pesos, mientras que los actuales Abonados de Fundación CorpArtes cuentan con el beneficio de acceder de manera liberada a todo el ciclo.

El programa es el siguiente:

Sir Simon Rattle y Sir András Schiff en el Festival de Verbier en 2018 – 29 de mayo

Junto a la Orquesta de Cámara del Festival de Verbier, en este concierto Sir Simon Rattle dirige la Quinta Sinfonía de Beethoven y, a continuación, el reconocido pianista Sir András Schiffel toca y dirige desde el piano el Concierto para piano N°1, también de Beethoven.

Gustavo Dudamel & Orquesta Filarmónica de Berlín – 12 de junio

El director venezolano dirige Chaikovski y Brahms en la Waldbühne de Berlín en 2014: A Midsummer Night, para celebrar el 450 aniversario de Shakespeare

Recital de piano de Lang Lang – 26 de junio

Lang Lang, la Estrella del piano contemporáneo, da un recital excepcional con obras de Beethoven, Prokófiev, Albéniz y Chopin.

Joyce DiDonato & Orquesta Il Pomo d'Oro: In War and Peace – 10 de julio

Joyce DiDonato canta In War and Peace: Armonía a través de la música con la orquesta Il Pomo d'Oro, bajo la dirección de Maxim Emelyanychev, en un concierto filmado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Yuja Wang, Michael Tilson Thomas & Orquesta Sinfónica de Londres - 24 de julio

La Orquesta Sinfónica de Londres celebra los 70 años de su director invitado, Michael Tilson Thomas, quien dirige Gershwin y Shostakóvich en este concierto en el Barbican Centre, en Londres.

Steven Isserlis, Teodor Currentzis & Orquesta de Cámara Mahler - 7 de agosto

El talentoso director de orquesta griego Teodor Currentzis dirige a dos compositores modernos: Shostakóvich y Britten en el KlaraFestival, Brujas, en 2013, junto con esta destacada orquesta, fundada en 1997 por Claudio Abbado.

Lahav Shani, Martha Argerich & Orquesta Filarmónica de Israel - 21 de agosto

Lahav Shani dirige Beethoven y Brahms, junto a la leyenda del piano Martha Argerich.

Frank Zappa: 200 Motels – The Suites - 4 de septiembre

Esta presentación fue el estreno en Francia de 200 Motels – The Suites, el alucinante fresco músico-teatral del compositor, guitarrista y cantante estadounidense Frank Zappa, inspirado en la vida del grupo de rock californiano The Mothers of Invention.

Sir Simon Rattle, Sol Gabetta & Orquesta Filarmónica de Berlín - 18 de septiembre

En este concierto, la violonchelista Sol Gabetta interpreta el Concierto para violonchelo de Elgar en su debut con la Orquesta Filarmónica de Berlín.

Antonio Pappano, Janine Jansen & Orquesta Sinfónica de Londres - 2 de octubre

El destacado director Antonio Pappano dirige Sibelius, Bernstein y Nielsen, en un concierto con la violinista Janine Jansen, en el Barbican Centre, Londres.

Claudio Abbado, Ann Sofie von Otter, Jonas Kaufmann & Orquesta Filarmónica de Berlín - 16 de octubre

En 2011, el enorme Claudio Abbado regresa a la Filarmónica de Berlín, después de diez años de ausencia, para rendir tributo a Gustav Mahler al lado de la mezzosoprano Anne Sophie von Otter (una especialista mahleriana) y del tenor Jonas Kaufmann.

Daniel Barenboim, Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma & Orquesta Filarmónica de Berlín - 30 de octubre

Berlín, 1995. Daniel Barenboim, Itzhak Perlman y Yo-Yo Ma... tres artistas indispensables y legendarios se unen a la Filarmónica de Berlín en este concierto excepcional totalmente dedicado a Beethoven.