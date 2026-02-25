Portugal oficializó amistoso con la Roja: ¿Cuándo se juega?

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó que la selección de Portugal enfrentará a Chile el próximo 6 de junio en un lugar aún por determinar. El encuentro servirá como una de las últimas pruebas del equipo de Roberto Martínez antes de su participación en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En su comunicado oficial, el organismo europeo destacó que el partido se enmarca en la preparación para la cita planetaria, "competición para la cual Chile no se clasificó". Este será el quinto enfrentamiento histórico entre ambos combinados nacionales.

El historial comenzó en los Juegos Olímpicos de Amsterdam en 1928, con victoria lusa por 4-2. El reencuentro ocurrió recién en 1972, en la Minicopa disputada en Recife, donde Portugal volvió a imponerse, esta vez por 4-1.

Casi cuatro décadas después, en 2011, La Roja logró un empate 1-1 en un amistoso disputado en Leiria. El antecedente más fresco y recordado es el de 2017, en las semifinales de la Copa Confederaciones. Tras igualar 0-0, el equipo chileno eliminó a los europeos en una histórica definición a penales por 3-0.

Tras el duelo contra Chile, la escuadra capitaneada por Cristiano Ronaldo tiene agendado otro compromiso el 10 de junio en la ciudad de Leiria, cerrando así su ciclo de amistosos antes de viajar al Mundial, donde integrará el Grupo K junto a Colombia y Uzbekistán.