Cristián Campos a dos meses de la muerte de Tomás Vidiella: "Él decidió subirse al escenario, ¿cómo lo íbamos a cuestionar?"

El pasado 10 de marzo, Tomás Vidiella murió tras un contagio de Covid-19 cuando era parte de la obra "Orquesta de señoritas", con otros actores y miembros del equipo que dieron positivo, incluido el estilista Patricio Araya que también falleció.

La muerte del actor ocurrió días después de que Cristián Campos surgiera como primer nombre del elenco contagiado y que motivó la cancelación de la obra en el Teatro Oriente con la producción de la comuna de Providencia.

Dos meses después, Campos afirmó a revista Sábado de El Mercurio que tras enterarse de la muerte de Vidiella, "no alcancé a integrar la noticias cuando vi un tuit que decía: 'Tú lo mataste, no vas a poder vivir con tu conciencia, vas a tener que irte del país'. No conocía a la persona que había escrito eso y lo único que pensé fue: '¿Por qué dice que lo maté yo? ¿Qué es esto?'".

Junto con decir que aceptó ser parte de la obra por llevar un año cesante en medio de una segunda ola de contagios, Campos contó que no había contacto físico en la obra. "Trabajamos arduamente en el entendido de que estaba permitido porque legalmente el Ministerio de Salud nos había dado la autorización para funcionar con aforos reducidos", dijo.

"La municipalidad de Providencia nos había convocado", siguió el actor, "no había por qué tener la suspicacia que se nos cobró después (...) Otro elemento que nos jugaba a favor nuestro era que íbamos a partir en la época en que se iban a estrenar las vacunas. De modo que había una sensación de seguridad, no de ser inmune, pero si uno seguía las reglas, como nosotros, no tendríamos ningún problema".

Sobre la participación de Vidiella en la obra pese a tener 83 años de edad, Campos dijo que el actor "era plenamente consciente del riesgo que estaba tomando... Colegas han dicho '¿cómo le permitieron subirse al escenario?'. Él decidió subirse al escenario. ¿Cómo le íbamos a cuestionar esa decisión? ¿Había que decirle 'estás muy viejo, quédate en la casa'? Eso lo encuentro totalmente condescendiente".

Finalmente, se refirió a las palabras de Juan Pablo Sáez, que el día del funeral de Vidiella criticó a la producción y que se muerte se podría haber evitado. "Su comentario me pareció mezquino, pequeño, demagógico, no nos merecíamos eso", afirmó.

"A mí, todo lo de Twitter en un momento me dolió, me sentí, me afectó. Estuve un par de semanas frágil, fue un golpe al ego, me rasparon la pintura", expresó Campos.