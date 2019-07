"La parte por el todo", la comedia que pone en escena la fractura de la familia chilena

"La parte por el todo", comedia negra dirigida por Belén Zambeat que que pone en escena la fractura de la familia chilena, se estrenará el próximo 15 de agosto en Teatro Sidarte.

La obra relata la fractura de una familia acomodada que intenta celebrar el cumpleaños número 80 del abuelo, cuando sorpresivamente una bomba estalla a metros del hogar. Un grupo terrorista se adjudica el hecho anunciando que aquello es el inicio de algo más grande.

Esto provoca una crisis y expone a los integrantes de la familia a situaciones límite donde la razón deja de existir para convivir con el absurdo y lo ridículo, dejando de manifiesto sus tensiones, la discriminación hacia los mayores, el clasismo y las máscaras que ya no pueden seguir sosteniendo.

La autora aseguró que "me gusta la comedia, sobre todo la comedia negra, me gustan sus códigos y sus posibilidades. La manera en que podemos hablar de algo atroz y terrible, pero riéndonos. Me gusta que el espectador quede impactado y que a la vez sienta que lo pasó bien. Me gusta que se ría de cosas y que después piense 'en realidad no debería estarme riendo de esto'. Es un género que nos acomoda como compañía y que estamos contentos de seguir explorando en esta nueva propuesta".

Las funciones se extenderán hasta el 7 de septiembre, de jueves a sábado, y las entradas tienen un valor que va desde los 5.000 pesos.