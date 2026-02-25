¡Hazaña en Brasil! O'Higgins eliminó a Bahía en los penales y avanzó a la tercera fase de la Libertadores

O'Higgins logró la hazaña y clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores, tras caer por 1-2 ante Bahía en Brasil, igualar 2-2 en el global y ganar por 4-3 los lanzamientos penales.

El encuentro comenzó de la peor manera para el conjunto chileno: Apenas en el segundo 19, Willian José aprovechó un excelente pase de Ademir para abrir el marcador en la Arena Fonte Nova.

Desde ese instante, la escuadra rancagüina se dedicó a resistir el dominio abrumador de los locales, que salieron con todo en busca de dar vuelta la serie.

Sin embargo, en los últimos instantes del primer tiempo, el árbitro argentino Maximiliano Ramírez cobró un penal dudoso a favor de Bahía. Aunque Omar Carabalí atajó el disparo inicial de Willian José, el delantero brasileño aprovechó el rebote y anotó su doblete a los 45+1', dejando el 2-0 parcial antes del descanso (2-1 global en ese momento).

En la segunda parte, los dirigidos por Lucas Bovaglio salieron con otra actitud y comenzaron a dominar el encuentro, plantándole cara al conjunto brasileño en su propia casa. Hasta que llegó el minuto 54, cuando Arnaldo Castillo conectó dentro del área para anotar el descuento y forzar la igualdad en el marcador global.

Este empate se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario, lo que obligó a definir al clasificado desde los lanzamientos penales. En la tanda, Francisco González y Everaldo anotaron para sus respectivos equipos en los primeros disparos, pero Arnaldo Castillo falló su ejecución, dejando momentáneamente en ventaja a Bahía.

Sin embargo, tras los disparos convertidos por Juba y Pávez, en el tercer disparo de los locales, Omar Carabalí se lució y contuvo un remate dudoso de Dell, volviendo a igualar todo. Tras los penales convertidos por Rodrigo Nestor para Bahía, y Thiago Vecino y Miguel Brizuela para el "Capo de Provincia".

Llegó el turno del experimentado Everton Ribeiro para prolongar la definición. Pero el guardameta de O'Higgins se alzó como la figura absoluta al tapar el penal decisivo, sellando una histórica clasificación para su equipo en la Copa Libertadores (4-3 en penales).

En la fase 3, el "Capo de Provincia" se medirá ante el ganador de la llave entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira. Los colombianos llegan con ventaja tras vencer 1-0 en la ida.