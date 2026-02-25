Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Cárceles

Expenitenciaría: Gendarmería despliega operativo tras detectar falta de dos reos de alta peligrosidad

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los protocolos de emergencia se activaron tras realizar dos recuentos consecutivos que no coinciden con los registros oficiales de la población penal.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, supervisa un tercer censo masivo y el uso de unidades caninas en la búsqueda.

Expenitenciaría: Gendarmería despliega operativo tras detectar falta de dos reos de alta peligrosidad
 ATON (referencial)
Un complejo escenario se vive este miércoles por la noche en la ex-Penitenciaría de Santiago tras detectarse que el recuento de internos no coincide con los registros oficiales.

El procedimiento comenzó luego de que Gendarmería realizara dos conteos consecutivos sin lograr ubicar a dos reos considerados de alta peligrosidad.

La situación ha movilizado a unidades especiales de la institución uniformada al interior del recinto.

El coronel George Olmos, jefe del Departamento de Seguridad Penitenciaria de Gendarmería, informó que la falta de los internos se constató durante los recuentos rutinarios.

Según antecedentes preliminares, uno de los internos extraviados estaría cumpliendo una condena de cadena perpetua hasta el año 2030, mientras que el otro sería un sujeto de "connotación nacional".

Pese a la gravedad del hecho, las autoridades aún no califican formalmente el suceso como una "fuga", ya que no se descarta que los individuos puedan estar ocultos en algún sector del penal.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, acudió al lugar de la emergencia para supervisar un tercer "censo" de la población penal, proceso que podría extenderse por hasta cuatro horas.

La autoridad explicó que se han desplegado unidades caninas y equipos especializados para registrar cada rincón del establecimiento. "En otras oportunidades se ha encontrado que estas personas se han escondido dentro de la unidad. Por lo tanto, estamos registrando la Penitenciaría para descartar que estas personas estén todavía dentro", señaló.

El subsecretario también anticipó que, de confirmarse la evasión de los internos, se perseguirán las responsabilidades administrativas en toda la línea de mando. "Todos los responsables tienen que asumir la falla que se ha producido acá", advirtió, agregando que permanecerá en el recinto hasta que el conteo de reos sea fehaciente.

