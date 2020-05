Más de mil teatros británicos "al borde del cierre" debido al coronavirus

El teatro británico está "al borde del colapso total", según una de las productoras más exitosas de la industria, si es que el Gobierno no accede a otorgar un paquete económico de urgencia para el sector.

Sonia Friedman, la productora detrás de éxitos del West End de Londres como "Harry Potter and the Cursed Child", aseguró a The Telegraph que las artes escénicas enfrentan "la posibilidad real de la destrucción total" sin sustancial apoyo del gobierno.

"Sin un paquete urgente de rescate del gobierno, el 70% de nuestras compañías de artes escénicas estarán cerradas antes de fin de año", escribió. "Más de mil teatros en todo el país serán insolventes y podrían cerrar definitivamente", agregó.

La productora dijo que la pérdida sería "irrecuperable" y que sin intervención el país observaría como durante los próximos seis meses "nuestras organizaciones artísticas y culturales tendrán que gastar sus reservas hasta que no quede nada".

El pasado miércoles, el Royal Lyceum de Edimburgo anunció que entraría en "hibernación", y se notificó al personal que sus trabajos estaban en riesgo. A esto lse sumó que el Royal y Derngate en Northampton, Shakespeare's Globe y el National Theatre en Londres advirtieron que no sobrevivirían sin el apoyo.