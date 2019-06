Paulo Brunetti interpretará a Federico García Lorca en obra de teatro

Desde el 5 de julio, el actor argentino Paulo Brunetti dará vida a Federico García Lorca en la obra de teatro "Muchacho de luna", la que recorrerá distintos puntos en la vida del escritor español.

El montaje teatral será dirigido por Óscar Barney Finn, argentino que a fines de los '80 dirigió una producción televisiva sobre el asesinato de García Lorca y que hace una década hizo una nueva adaptación de "Doña Rosita la soltera".

"No hay ninguna palabra en los textos que no sea de Federico, no quería que hubiera nada que tuviera que ver con su voz. Lo que importa es captar esa sensibilidad interior del artista", dijo Barney Finn a El Mercurio.

"Nunca estuve tan contento con un proyecto", dijo Brunetti, "porque estamos hablando de quien, para mí, es el mejor autor de habla hispana del siglo XX". El actor no solo interpretará a García Lorca en distintas etapas de su vida, sino que también personificará algunos personajes creados por el español.

"Muchacho de luna" se presentará de viernes a domingo durante todo el mes de julio en el Teatro Camino (Antupirén 9400, Peñalolén).