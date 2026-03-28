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Tópicos: Deportes | Artes marciales | UFC

"Jaula" Bahamondes perdió ante Tofiq Musayev por decisión unánime en la UFC de Seattle

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional sumó derrota en su primera pelea de 2026.
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El peleador chileno Ignacio Bahamondes sufrió un duro revés en su primera pelea del 2026 luego de perder ante el azerbaiyano Tofiq Musayev por decisión unánime en el evento UFC Fight Night realizado en Seattle, Estados Unidos.

Buscando olvidarse de la caída con Rafael Fiziev en junio del año pasado en Bakú, el "Jaula" se presentó a preliminares en el Climate Pledge Arena con el objetivo de buscar su mejor versión ante un rival que lo neutralizó desde el primer asalto.

De cara al segundo round, aunque el chileno derribó a Musayev, este se recompuso y llevó a Bahamondes al piso. Ahí le dio un codazo que le ocasionó una herida profunda en la ceja y entorpeció su visión en el último cara a cara, declinando la decisión de los jueces.

La derrota dejó a "La Jaula" con un registro de 17 triunfos (11 por KO) y siete caídas en 24 combates profesionales, alejándolo más del Top 15 del peso ligero de la UFC, donde alguna vez figuró.

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