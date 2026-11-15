Papelón en Santiago: Juez desvió a atletas chilenos cuando lideraban el Sudamericano de Medio Maratón

Un insólito y bochornoso episodio empañó el desarrollo del Campeonato Sudamericano de Medio Maratón 2026, disputado este domingo por las calles de Ñuñoa y Macul en el marco de la Fedachi Marathon, luego de que un grave error de señalización perjudicara a los fondistas chilenos Juan Quijada y Ricardo Rojas cuando lideraban la prueba de los 21 kilómetros.

El insólito percance se desató a escaso un kilómetro de la meta: el juez comisario que abría el paso de la competencia a bordo de una motocicleta se equivocó de trazado y desvió a los representantes nacionales hacia el circuito correspondiente a la maratón completa (42K), obligándolos a realizar un giro extra al interior del Estadio Nacional.

Producto de la descoordinación, los chilenos terminaron corriendo cerca de 23 kilómetros. La confusión fue aprovechada por los competidores brasileños, quienes fueron guiados por otro vehículo por el camino correcto y cruzaron la meta en primer lugar.

"Llegamos reclamando para ver qué se podía hacer, pero al principio nos dijeron que no había nada que hacer, que era un error de ellos pero que no podían inventar tiempos", relató un indignado Quijada al medio Inforunning.arg.

Frente a la gravedad de los hechos y tras intensas deliberaciones entre las delegaciones internacionales, el comité técnico resolvió aplicar una medida inédita: declarar un podio múltiple y compartir las preseas doradas y plateadas.

De esta manera, la medalla de oro fue otorgada de forma compartida al chileno Juan Manuel Quijada y al brasileño Lucas Paulo Ferreira Barbosa. En tanto, la plata quedó en manos del nacional Ricardo Rojas y del brasileño Edelson de Ávila Almeida, mientras que el bronce fue adjudicado al también chileno Mario Rivas. Pese a la repartición de medallas, aún existe incertidumbre sobre si las marcas serán válidas para el ranking clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Tras el escándalo, la Federación Atlética de Chile (Fedachi) emitió una declaración pública manifestando su profunda preocupación por lo acontecido, entregando su respaldo a los deportistas nacionales y comprometiendo gestiones inmediatas ante los estamentos sudamericanos para esclarecer las responsabilidades del papelón logístico.