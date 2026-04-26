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Tópicos: Deportes | Atletismo | Maratón

Maratón de Santiago: Diego Uribe volvió al oro en los 10k y Alejandro Alania reinó en los 21k

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Dos nacionales se quedaron con la presea más valiosa en los 10K.

Maratón de Santiago: Diego Uribe volvió al oro en los 10k y Alejandro Alania reinó en los 21k
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En una jornada marcada por la alta convocatoria, el Maratón de Santiago 2026 ya definió a sus primeros grandes ganadores en las categorías de 10 y 21 kilómetros durante este domingo.

El chileno Diego Uribe agigantó su leyenda en la prueba de menor distancia al conseguir su tercera victoria consecutiva. En un final de infarto que se definió por un "sprint" tremendo en los últimos metros, logró imponerse con un tiempo de 29 minutos y 54 segundos.

Por su parte en la categoría femenina, la triatleta nacional Daniela Moya demostró su versatilidad al quedarse con el primer lugar tras cruzar la meta en 35 minutos y 11 segundos.

Después, la media maratón dejó el oro para el peruano Alejandro Alania con una sólida marca de 01:02:29. Mientras que la argentina Belén Casetta ratificó su favoritismo con un tiempo de 1:14:22.

 

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