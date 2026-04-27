Maratón de Santiago se disculpó por insuficientes medallas: "Nos haremos cargo"

El Maratón de Santiago 2026 se vio empañado por un increíble error logístico ante la insuficiente cantidad de medallas para todos los corredores de 10 kilómetros, dejando a varios participantes con las manos vacías.

Cada persona inscrita incluía en el valor de su inscripción una medalla por cruzar la meta. Sin embargo, diversos runners denunciaron el imprevisto a través de redes sociales, acusando como algunas respuestas que simplemente "se acabaron; no hay", sin entregar soluciones.

Tras la enorme polémica, la productora Prokart, a través de las redes sociales del Maratón, reconoció el falló y señaló que a los afectados "les debemos una disculpa sincera".

"Fallamos en un momento que era importante. Sabemos lo que representa esa medalla después de meses de esfuerzo y la emoción de cruzar la meta", indicaron desde la organización.

"Entendemos profundamente la frustración, la pena y la decepción que esto generó", sumó el mensaje, cuya medida principal será enviar las medallas faltantes a domicilio, disponiendo de un correo electrónico de contacto.

"Sabemos que esto no reemplaza el momento de recibirla en meta, y eso no tiene vuelta atrás. Pero sí queremos responder como corresponde, hacernos cargo y reparar esta situación con la seriedad que merece. Hoy nos corresponde escuchar, responder y trabajar para recuperar la confianza de un momento que debió ser perfecto", cerró el escrito.

Por su parte Francisca Aguirre, directora ejecutiva de Prokart, indicó a The Clinic que "nunca ha estado dentro de la discusión" la entrega de las medallas 'Finishers' a los corredores.

"Es muy probable que aparezcan esas medallas, porque las medallas están. Nosotros jamás mandaríamos a hacer menos medallas de la cantidad de gente que corre, eso es algo a lo que no nos expondríamos nunca, bajo ningún punto de vista", añadió.

Además del pronunciamiento sobre las preseas en sí, también se aclaró que pese al percance los afectados si podrán utilizar los beneficios en comercios asociados al Medal Week, mediante el uso de su RUT.