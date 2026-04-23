Chileno Izko Alonso apuesta por el karting europeo para alcanzar la élite del automovilismo

El piloto chileno Izko Alonso, de 11 años, comenzó a consolidar un ambicioso proyecto deportivo que busca posicionarlo en la primera línea del automovilismo mundial.

Su estrategia se basa en una inserción temprana y sostenida en el karting europeo, reconocido como el principal semillero para las máximas categorías internacionales. El objetivo central del deportista nacional es completar su formación en los circuitos más exigentes del Viejo Continente para, una vez alcanzada la edad reglamentaria, iniciar el ascenso por la Pirámide FIA hacia las categorías de monoplazas de Fórmula.

El deportista nacional enfrentará un desafío clave este fin de semana, entre el 23 y el 26 de abril, cuando debute en la primera fecha del Campeonato Italiano ACI Karting 2026. La competencia se llevará a cabo en el emblemático circuito South Garda Karting de Lonato, un trazado histórico por donde pasaron figuras de la talla de Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Alonso llega con ritmo de competencia tras participar recientemente en la WSK Euro Series en el mismo recinto, donde midió fuerzas con cerca de 300 pilotos provenientes de más de 60 países bajo la estructura del equipo Team Driver Racing Kart.

La temporada 2026 marca un punto de inflexión para el joven piloto, quien cumplirá un intenso calendario internacional que incluye torneos de prestigio como la WSK Final Cup, el Campeonato Italiano en Sarno y la World Cup OKN Trofeo delle Industrie.