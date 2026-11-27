El campeón de la Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, y la escudería Mercedes no dieron lugar a la sorpresa al comandar con solidez los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catar.

El italiano lideró las dos sesiones de prácticas este viernes, ambas por delante de su compañero George Russell, con una gran adaptación a las condiciones del Circuito Internacional de Lusail que reflejó un poderío que dejó a Red Bull y McLaren sin respuesta.

En la primera pasada Antonelli completó 30 vueltas, con la más rápida en un minuto, 23 segundos y 217 milésimas, a 0,507 segundos de Russell y 0,661 de Isaac Hadjar (Red Bull).

Para la segunda práctica el podio se cerró con Lando Norris (McLarena). Más atrás aparecieron Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), ganador de tres de los cuatro grandes premios celebrados en Lusail y que evidenció incomodidad sobre la pista.

El desastre de la sesión estuvo protagonizado por Ferrari, que no fue capaz de rodar en tiempos competitivos en ninguna de las dos sesiones e incluso tuvo los sobresaltos del trompo que sufrió Charles Leclerc, obligando a una bandera roja con paso por boxes y arreglo del suelo incluido. Además, Lewis Hamilton sufrió la pérdida de potencia en el motor de su SF-26.

Pierre Gasly (Alpine), también tuvo un término accidentado de la jornada. Aunque se había salvado en el Libre 1, para la FP2 se salió de la pista y quedó atrapado en la grava.

La jornada dejó buenas sensaciones para el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), mezcla de rendimientos para el argentino Franco Colapinto (Alpine) y un nuevo drama del Cadillac del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, vigesimosegundo en ambas clasificaciones.

El tercer y último libre se realizará este sábado 28 de noviembre a las 11:30 horas (14:30 GMT), para dar paso a la qualy desde las 15:00 (18:00).

La carrera, en tanto, está agendada para este domingo 29 a las 13:00 horas.