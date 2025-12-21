Con 24 carreras: El calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026

La Fórmula 1 vivirá en 2026 su temporada 77°, la cual estará marcada por 24 carreras, con 22 pilotos y 11 equipos en competencia.

Las grandes novedades serán los regresos de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, quienes competirán en la nueva escudería Cadillac.

Además, el argentino Franco Colapinto correrá a tiempo completo por Alpine, tras haber estado como sustituto en 2025.

Del mismo modo, otro de los cambios lo protagonizará el equipo Sauber, que cambiará de nombre para ser "Audi F1 Team".

Por su lado, el campeón Lando Norris defenderá su título con la escudería McLaren, escudado por Oscar Piastri.

En el plano de las carreras, seis Grandes Premios tendrán "Sprint", y España tendrá dos competencias, en Barcelona y en Madrid, esta última reemplazando al GP de la Emilia-Romaña (Imola).

Revisa el calendario de la Fórmula 1 para 2026: