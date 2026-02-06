Las infracciones laborales más multadas por la Dirección del Trabajo entre 2022 y 2025

La Dirección del Trabajo (DT) concentró su acción fiscalizadora en las infracciones más recurrentes del mercado laboral chileno entre 2022 y 2025, periodo en el que aplicó 112.648 multas, que en conjunto incluyeron 192.914 sanciones por distintas materias laborales, previsionales y de seguridad.

La infracción más multada en el periodo fue no exhibir toda la documentación necesaria durante una fiscalización, con 23.101 sanciones, equivalentes al 9,4% del total. Le siguieron las fallas en el registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, una de las obligaciones más incumplidas por los empleadores.

Las cinco materias laborales más sancionadas

Según el detalle entregado por la DT, las infracciones que concentraron la mayor cantidad de sanciones entre 2022 y 2025 fueron:

No exhibir documentación exigida para fiscalización: 23.101 sanciones (9,4%).

No llevar correctamente el registro de asistencia y horas trabajadas: 11.434 sanciones (4,6%).

No registrar un correo electrónico u otro medio digital legal para notificaciones: 9.934 sanciones (4,0%).

No llevar registro de asistencia y determinación de jornada: 6.637 sanciones (2,7%).

No consignar por escrito modificaciones al contrato de trabajo: 6.178 sanciones (2,5%).

En términos generales, más de la mitad de las fiscalizaciones realizadas en el periodo derivaron en algún tipo de sanción, lo que da cuenta de un alto nivel de incumplimiento normativo en materias básicas de control laboral.

Casi 380 mil fiscalizaciones

Entre 2022 y 2025, la DT realizó 380.380 fiscalizaciones en todo el país, de las cuales el 29,6% terminó con multas, generando ingresos fiscales por 521.718 millones de pesos.

El director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, afirmó que "nos sentimos muy satisfechos de lo logrado en estos últimos cuatro años porque hicimos un gran esfuerzo por retomar la intensidad fiscalizadora que siempre ha caracterizado a la Dirección del Trabajo, abarcando sectores económicos que tenían una baja tasa de inspección y también formas emergentes de trabajo".

El énfasis de la actual administración se ha centrado en recuperar los niveles de fiscalización previos a la pandemia del Covid-19, debido a la disminución de la actividad productiva registrada durante la emergencia sanitaria.

En ese contexto, en 2020 se realizaron 73 mil fiscalizaciones, cifra que aumentó a 78 mil en 2021, año aún marcado por la pandemia. En el primer año de la nueva gestión se observó un alza con 82 mil fiscalizaciones, subiendo a 91 mil en 2023, 102 mil en 2024 y 104 mil en 2025.

Comercio y servicios lideran las inspecciones

Los rubros con mayor número de inspecciones fueron:

Comercio: 68.389

Servicios administrativos: 57.196

Transporte y alojamiento: 31.639

Industria manufacturera: 26.837

Construcción: 25.604

Ley de 40 Horas

Desde abril de 2024, la DT fiscaliza el cumplimiento de la Ley de 40 Horas, recibiendo 2.823 denuncias. La principal infracción fue exceder la jornada semanal permitida, que concentró el 39,8% de los reclamos y derivó en 551 sanciones.

En este ámbito, las multas sumaron 3.318 millones de pesos, afectando principalmente a los sectores de comercio, servicios administrativos y alojamiento y comida.