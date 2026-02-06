Síguenos:
Familia de Sebastián Piñera conmemoró al expresidente con misa en Lago Ranco

La familia del Sebastián Piñera participó este viernes de una misa en memoria del expresidente, fallecido hace dos años durante un accidente aéreo en Lago Ranco (Región de Los Ríos), donde capotó el helicóptero -Robinson R44- que piloteaba.

La ceremonia religiosa se realizó en el muelle Ñirivilo, en la comuna de Lago Ranco, y contó con la participación de Cecilia Morel, viuda del otrora mandatario.

