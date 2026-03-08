George Russell ratificó su dominio junto a Mercedes y se adjudicó el GP de Australia

El piloto británico George Russell (Mercedes) se alzó como el primer ganador de la temporada 2026 de la Fórmula 1, tras imponerse con autoridad en el Gran Premio de Australia.

Haciendo valer su posición de privilegio para liderar el doblete de la escudería alemana en el circuito de Albert Park, el corredor de 28 años completó las 58 vueltas de competencia con un tiempo de 1:23:06.801, superando por 2.974 segundos a su compañero Kimi Antonelli.

El podio lo completó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien llegó a liderar en el inicio, pero terminó a más de 15 segundos del vencedor.

Una de las grandes figuras de la jornada fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Tras largar desde la última posición (20°) debido a su accidente en la clasificación, el tres veces campeón del mundo realizó una remontada épica para finalizar en el sexto lugar.

Así mismo, la carrera estuvo marcada por la inestabilidad y los múltiples abandonos, totalizando siete bajas. El australiano Oscar Piastri (McLaren) ni siquiera pudo iniciar la prueba tras un choque en la vuelta de formación, mientras que el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el español Fernando Alonso (Aston Martin) debieron retirarse por problemas mecánicos en sus monoplazas.

La próxima parada de la Fórmula 1 será el Gran Premio de China en Shanghái, el domingo 15 de marzo a las 04:00 horas de Chile (07:00 GMT).