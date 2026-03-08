Resumen: Limache y la UC tropezaron y Colo Colo se adueñó del liderato

Este fin de semana se desarrolló gran parte de la sexta fecha de la Liga de Primera 2026, con Colo Colo siendo el mayor ganador al convertirse en el nuevo puntero del campeonato.

La acción sabatina fue clave para la zona alta, pues Deportes Limache llegaba como único líder, pero perdió el invicto cayendo por 1-0 ante Everton, que sumó su segundo triunfo al hilo a la espera de su nuevo DT.

El "Cacique" aprovechó aquel resultado para pasar al frente con una victoria por la mínima ante Audax Italiano, resuelto con un gol "de camarín" de Maximiliano Romero a los cinco minutos de juego.

No todo dependía de los albos, pero el destino les sonrió, pues Universidad Católica sucumbió ante O'Higgins y no pudo hacerse con el primer puesto, conformándose con quedar cuarto, a dos puntos de Colo Colo.

En otro resultado del día sábado, el campeón Coquimbo Unido derrotó a Huachipato por 3-1 a domicilio y recuperó las sonrisas.

En tanto, Deportes La Serena derrotó por 3-0 a Unión La Calera, que iniciará el proceso de apelación por los seis puntos que la Primera Sala de la ANFP le dio por perdidos administrativamente ante Everton y Cobresal.

Respecto a los "Mineros" en cancha sucumbieron por 4-2 ante Palestino, mismo destino de Deportes Concepción, pero por 2-0, de local contra Ñublense.

La fecha terminará con el duelo entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción este lunes 9 marzo en el Estadio Nacional, a partir de las 20:00 horas.

Los resultados de la sexta fecha:

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Programación séptima fecha

Viernes 13 de marzo

Audax Italiano vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 14 de marzo

Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Universidad Católica vs. Everton. 14:00 horas. Claro Arena.

Domingo 15 de marzo

Universidad de Concepción vs. Palestino. 12:00 horas. Estadio "Ester Roa"

12:00 horas. Estadio "Ester Roa" Cobresal vs. Deportes Limache , 18:00 horas. Estadio El Cobre

, 18:00 horas. Estadio El Cobre Ñublense vs. Deportes La Serena, 20:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Lunes 16 de marzo

Unión La Calera vs. O'Higgins, 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Colo Colo vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio Monumental.

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.