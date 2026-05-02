Gran Premio de Miami adelantó su largada por amenaza de tormentas

El Gran Premio de Miami, cuarta fecha del Mundial de Fórmula 1, adelantará en tres horas su largada de este domingo debido a la alta probabilidad de tormentas en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium, en Florida.

La FIA informó que, tras conversaciones con la FOM y el promotor de la prueba, la carrera comenzará a las 13:00 horas local, en lugar del horario previsto originalmente.

"Se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00, hora local, debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera", señaló el comunicado de la Federación Internacional del Automovilismo.

El organismo explicó que la medida busca "minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal".