Tesorería descarta ciberataque y asegura que sus sistemas funcionan de manera normal

La Tesorería General de la República (TGR) informó este sábado que sus sistemas se mantienen funcionando con normalidad y sin afectaciones, en medio de reportes sobre un eventual incidente de ciberseguridad.

"Ante la información difundida en algunos medios de comunicaciones y redes sociales respecto a un eventual ciberataque que habría afectado a diversos servicios públicos, informamos que nuestros servicios y plataformas tecnológicas se encuentran operando con normalidad", precisó la entidad a través de un comunicado.

"Nuestros servicios y plataformas tecnológicas se encuentran operando con normalidad, sin evidencias de vulneraciones ni afectaciones asociadas a incidentes de ciberseguridad", enfatizó.

La TGR también garantizó que la información tributaria de los contribuyentes "se mantiene resguardada bajo estrictos estándares de seguridad".

"Nuestros equipos especializados realizan de manera permanente labores de monitoreo, control y verificación de la infraestructura tecnológica, con el objetivo de resguardar la continuidad operativa y la integridad de la información", complementó.

Alerta por eventual acceso a información de alto nivel

La declaración de la entidad estatal surgió luego de que el portal especializado Vecert Analyzer diera a conocer antecedentes sobre un eventual acceso a credenciales administrativas de alto nivel, lo que podría tener efectos en procesos vinculados a la recaudación fiscal.

En tanto, la Agencia Nacional de Ciberseguridad informó que está revisando reportes de actividad sospechosa que, según información preliminar, presuntamente involucró a distintas instituciones públicas, como la TGR, el Registro Civil y sistemas asociados a ClaveÚnica.

El Gobierno descartó una filtración en esta última plataforma y aseguró que su funcionamiento se mantiene "seguro y normal".