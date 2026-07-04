Kimi Antonelli ratificó su dominio y se quedó con la "pole" en el GP de Gran Bretaña

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) completó una jornada de ensueño este sábado al adjudicarse la "pole" para el GP de Gran Bretaña y también imponerse en la carrera sprint de la novena fecha del Mundial de Fórmula 1.

El piloto de 19 años superó al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien largará desde la primera fila. La segunda línea de la parrilla la ocuparán el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el otro Mercedes de George Russell.

En la zona media, el francés Isack Hadjar (Red Bull) sorprendió al ubicarse quinto, superando al vigente campeón Lando Norris (McLaren), quien partirá sexto. Por su parte, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) sigue sin encontrar su mejor ritmo y largará desde la séptima ubicación, seguido por el australiano Oscar Piastri.

Los que vivieron una jornada para el olvido fueron el español Carlos Sainz (Williams), quien largará 15°, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá 19° tras protagonizar una salida de pista en la Q1.

La carrera principal del GP de Gran Bretaña se celebrará este domingo 5 de julio a las 10:00 horas de Chile (14:00 GMT), donde los pilotos deberán completar 52 vueltas al trazado de 5,9 kilómetros.