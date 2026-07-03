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Trump publicó video de IA donde cura el "Síndrome de Delirio Anti-Trump" a varios famosos

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El presidente estadounidense, Donald Trump, difundió un video generado con inteligencia artificial (IA) en el que se presenta como un doctor y trata a celebridades que, según él, padecen el "Síndrome de Delirio Anti‑Trump" (TDS, por sus siglas en inglés), un trastorno que asegura que afecta a sus críticos.

"¿A usted o a alguien que conoce le han diagnosticado TDS? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el Doctor Trump y tengo un plan de tratamiento. Escuchemos lo que dicen algunos de mis pacientes", anunció el republicano vestido con una bata de médico.

A continuación, aparecen famosos generados con IA como Rosie O’Donnell, John Leguizamo, Whoopi Goldberg, Edward Norton, Robert De Niro y Julia Roberts, explicando sus "síntomas" a cámara.

El tratamiento, según Trump, es "simple": "Apaga las noticias falsas, reza y, si alguna vez te sientes ansioso, tómate una Coca-Cola Light como yo", señala en el video.

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