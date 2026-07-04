El diputado Raúl Soto asumió formalmente como presidente del Partido por la Democracia (PPD), que este sábado concretó el cambio de mando de su directiva nacional tras los comicios internos celebrados el 30 de mayo.

El parlamentario por la Región de O'Higgins, que encabezó lista única "Juntos al Futuro", apuntó que la colectividad debe abrir una nueva etapa con miras a recuperar influencia dentro del progresismo y a dejar atrás la "lógica de la sobrevivencia".

"El PPD merece más. Chile espera más de nosotros, especialmente hoy, cuando la ciudadanía nos ha situado por tercera vez en nuestra historia en el rol de un partido de oposición. Esta vez, frente al Gobierno del Presidente José Antonio Kast, ser oposición también es un mandato democrático que debemos ejercer con responsabilidad", enfatizó el timonel en su primer discurso, consignó La Tercera.

La ceremonia también contó con la presencia de varias figuras progresistas como el expresidente Gabriel Boric, la exministra del Interior Carolina Tohá, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, y el excanciller Alberto van Klaveren.

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