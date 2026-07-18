Kimi Antonelli se quedó con la "pole position" para el GP de Bélgica

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato de la Fórmula 1, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Bélgica, tras quedarse con la "pole position" este sábado en la qualy en el circuito Spa-Francorchamps.

Antonelli, de 19 años, firmó su sexta 'pole' en la F1 -la sexta del año- al dominar este sábado la sesión de calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 44 segundos y 361 milésimas.

En segundo lugar quedó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón del mundo, a 317 milésimas del italiano.

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el tercer tiempo -a 44 centésimas-, pero al penalizar 10 puestos en parrilla -por cambiar la batería- lo hará desde la decimotercera plaza, cediéndole la segunda hilera a su compatriota George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 25 puntos de su compañero-, que arrancará tercero, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -tercero en el campeonato, a 32 puntos- saldrá quinto, desde una tercera fila que completa el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri.

La carrera este domingo arrancará a las 09:00 horas (13:00 GMT).