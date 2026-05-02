La broma subida de tono de Colapinto tras acabar P8 en Miami

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) compartió su alegría tras finalizar en el octavo lugar de la qualy para el GP de Miami, la cual se celebrará el domingo 3 de mayo a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT), dejando para el recuerdo una icónica frase.

En un vaivén con un periodista, el deportista le consultó su posición y al no entrar en el juego, el trasandino le explicó entre risas: "Estaba para que Stuart (Barlow) me dijera 'P8' y yo te respondiera 'el culo te abrocho'".

En esa misma línea, Colapinto expresó: "Estoy contento, hice una qualy muy sólida. Más allá de que obviamente el auto andaba bien y me acompañó, por fin después de cuatro carreras. Me sentí cómodo con el auto, empujando y yendo un poquito más al límite".

"Obviamente hay cosas para mejorar, pero lo que teníamos lo maximicé. Doble Q3 para el equipo, así que estoy muy contento. Es un gran día para mí y para el equipo. Hice dos grandes clasificaciones. Estoy contento con el día y con mi performance", sostuvo.