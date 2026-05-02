Lando Norris lideró el "un-dos" de McLaren en el sprint del GP de Miami

El inglés Lando Norris (McLaren) ganó este sábado la prueba sprint para el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarta fecha del Mundial de Fórmula 1, en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium.

Norris, último campeón del mundo y que salió primero, se impuso por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri, y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) tras las 19 vueltas, correspondiente a 103 kilómetros.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, había sido cuarto, pero bajó a la sexta ubicación tras una sanción de cinco segundos por vulnerar la norma del reglamento referida a los límites de pista.

George Russell se benefició de la penalización de su joven compañero, se quedó con la cuarta plaza final y le recortó dos puntos en la general a Antonelli, que ahora lidera el Mundial con 75 puntos, siete más que él.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó décimo; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimoséptimo. El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue descalificado post carrera por una infracción técnica.

El cuádruple campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) acabó quinto este sábado, en una jornada que se completará con la qualy para la carrera estelar a partir de las 16:00 horas de Chile (20:00 GMT).

Cabe recordar que la largada será este domingo 3 de mayo, en igual horario que las clasificatorias.