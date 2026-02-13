"Si quiere retirarse, que lo haga": Verstappen criticó a la F1 y recibió feroz respuesta de Norris

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se lanzó en contra el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 que entrará en vigencia este 2026, en duras críticas que derivaron en una ácida réplica de otra figura en la máxima categoría del automovilismo.

"La palabra correcta es gestión. Es la Fórmula E con esteroides. Son autos anti-carreras", apuntó el cuatro veces campeón mundial sobre la introducción de monoplazas más pequeños y livianos en la F1.

"Para mí esto no es Fórmula 1. Para eso es mejor un Fórmula E, que sí se basa en la eficiencia y la gestión, para eso están. Aunque yo siempre pilotaré al máximo, el nivel de emoción no es muy alto al pilotar", agregó.

"No me importa tener un auto ganador o no, también tiene que ser divertido a estas alturas de mi carrera. Exploro otras cosas fuera de la F1 en las que divertirme y vamos a tener estas reglas durante unos años, así que ya veremos", señaló Verstappen, quien además ha participado en carreras de resistencia.

"Si quiere retirarse, que lo haga"

Posteriormente, Lando Norris (McLaren), campeón del mundial de constructores y pilotos -justamente por delante de Verstappen- lanzó una dura respuesta contra su rival.

"Es muy divertido. Lo disfruté mucho", indicó luego de una prueba, agregando que "si Max quiere retirarse, que lo haga".

"La Fórmula 1 cambia constantemente. A veces es un poco mejor conducir, otras veces no es tan bueno conducir. Nos pagan una cantidad ridícula de dinero por manejar, así que al final no puedes quejarte", argumentó.

"Cualquier piloto puede irse y buscar otra cosa que hacer. No es que él tenga que estar aquí, ni ningún otro piloto", continuó.

"En comparación con los autos antiguos, no es tan bonito y agradable de conducir, pero sigue siendo bastante bueno. Aún es pronto para valorar. Cada uno puede tener su propia opinión, decir lo que quiera y decidir lo que quiera hacer; nadie debería quejarse por eso ni enfadarse. Cada piloto tiene su propia opinión; a él no le gustó y a mí sí me gusta", complementó.