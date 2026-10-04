Verstappen logró el triunfo y Antonelli reforzó su liderato en el caos del GP de Baréin

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ratificó su gran fin de semana con el triunfo del aplazado y caótico Gran Premio de Baréin que se disputó este domingo en Malasia y estuvo marcado por las dificultades en la largada.

Verstappen, de 29 años, logró su primer triunfo del año y el 72 en su enorme registro en la Fórmula 1, con un tiempo de 1:47:14.808, a 2.307 segundos de un Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) que reforzó su liderato al concluir segundo. Por su parte, el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) cerró el podio, por delante de su compañero Charles Leclerc.

La carrera inició con poco más de una hora y media de retraso debido a la intensa lluvia que cayó sobre Sepang; sede de la carrera debido a la guerra en Medio Oriente que modificó el calendario e impidió a Baréin albergar el evento.

Una vez que mejoró la condición del tiempo, pese a la presencia de algunos charcos, vino el turno de una increíble vuelta de formación en la que Isaac Hadjar (Red Bull) se salió de pista en la primera curva y el monoplaza de Hamilton se detuvo.

Pocos metros después se evidenció que gran parte de los autos tuvieron problemas electrónicos y de software, perdiendo potencia antes de siquiera comenzar la competencia. Así, todos debieron volver al "pit lane" en un nuevo retraso.

Luego de estas inclemencias se dio el inicio con el triunfo de Verstappen arrancando desde la "pole position". Detrás de los cuatro primeros remató Hadjar.

También puntuaron Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (RB), Fernando Alonso (Aston Martin), Lando Norris (McLaren) y Arvid Lindbland (RB), protagonista de la remontada del día con 12 posiciones.

George Russell (Mercedes), el escolta de Antonelli en el Mundial y ganador del pasado GP de Azerbaiyán, arrancó séptimo y quedó rezagado tras el "safety car" en la novena vuelta tras la salida de pista de Valtteri Bottas (Cadillac). Finalmente, el inglés también debió retirarse de la competencia cuando faltaban 12 vueltas.

En cuanto a los latinoamericanos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue 13° y el brasileño Gabriel Bortoleto fue 18° (Audi) por delante del mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac); último piloto entre quienes completaron la carrera.

Antonelli lidera el Mundial de pilotos con 320 puntos, seguido de lejos por Russell (236) y Hamilton (214). La tabla de constructores tiene en la cima a Mercedes (556), a 151 unidades de Ferrari.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el domingo 11 de octubre a las 09:00 horas de Chile (12:00 GMT), con el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay.