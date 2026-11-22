El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó este sábado la detención de Fausto Isidro, alias El Chapo Isidro, uno de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos, durante un operativo nocturno en el estado de Sinaloa (noroeste), que contó con la coordinación de organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de EE.UU.

El titular de la dependencia informó que la captura se llevó a cabo en la madrugada del viernes en el municipio de Guasave (norte de Sinaloa), bastión del jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva y aliado al Cártel del Pacífico, facción de Los Mayos, lo que ha desatado enfrentamientos entre agentes federales y narcotraficantes, así como pánico en la población.

"Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias 'Chapo Isidro', identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva", escribió Harfuch en un mensaje publicado en la red social X.

Durante la misma operación, destacó, fueron detenidos Germán, alias Serafín, señalado como segundo al mando, y José, presunto operador financiero del grupo.

"Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población", subrayó el secretario, en un contexto de tensión que provocó incluso la cancelación de un partido de béisbol profesional en el estadio Kuroda Park.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional explicó que El Chapo Isidro cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud. Asimismo, registra una orden de extradición a los EE.UU "por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI".

Operación en tres fases

Según el comunicado de esa dependencia federal, la captura del El Chapo Isidro fue realizada "por fuerzas militares de élite" quienes, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, operaron en tres fases.

La primera se desplegó al llegar al área del objetivo, y se realizó por sorpresa mediante diferentes vías de acceso terrestre a la zona de la detención.

En un segundo momento, se estableció la captura del objetivo, la cual se desarrolló en las inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa., con el fin de evitar la huida o la llegada de refuerzos.

No obstante, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para la captura.

Finalmente, cuando fue confirmada la identidad de los detenidos, "se procedió a su evacuación a Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes".

Los antisociales arribaron a la capital en horas de la madrugada, "siendo trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) con el fin de quedar a disposición" de las autoridades competentes que "determinarán su situación jurídica", añade la institución.

La nota añade que, como resultado del operativo, se han registrado bloqueos en Sinaloa en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, por lo que se activó el plan antibloqueo para movilizar a las fuerzas de seguridad, restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población.

Cuatro militares mexicanos y siete criminales murieron en la captura

Posteriormente, la Secretaría de la Defensa informó que cuatro militares mexicanos fallecieron durante la operación, "debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo".

"Cuatro excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano (...) resultaron fallecidos", indicó la repartición en un comunicado.

El escrito precisa que, en el marco de los enfrentamientos desatados en Sinaloa durante la noche del viernes, y que sembraron el pánico entre la población del estado,"fallecieron siete agresores y se logró la detención de 8 presuntos delincuentes".

García Harfuch también expresó sus condolencias a las familias de los militares fallecidos, asegurando que "su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México".

El titular de la dependencia federal apuntó que durante el operativo desplegado con inteligencia estadounidense se incautaron, entre otras armas, un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano.

La Policía y el Ejército mexicano han reportado una serie de disturbios tras la captura del líder narco. (Foto: EFE)

La captura de El Chapo Isidro ha provocado bloqueos carreteros, ataque a negocios y quema de vehículos, según distintos videos compartidos en redes sociales.

Hasta el momento, el gobierno de Sinaloa no ha informado sobre la muerte de civiles, pero sí sobre varios vehículos abandonados en distintas vías.