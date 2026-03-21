Max Verstappen dominó el "Infierno Verde" en la antesala de las 24 Horas de Nurburgring

El piloto neerlandés Max Verstappen quiere agrandar su legado y dominó el "Infierno Verde" en la NLS 2 de la Nurburgring Langstrecken-Serie (Nordschleife), como parte de su preparación para las 24 Horas de Nürburgring.

En su Mercedes-AMG GT3, Max Verstappen registró un tiempo de 7:51.751 en la qualificación de la NLS 2, logrando la pole position con una ventaja considerable de casi 2 segundos sobre el segundo clasificado, Christopher Haase.

Esta impresionante vuelta, lograda en los minutos finales de una sesión interrumpida por code 60, demostró el dominio del neerlandés en el "Infierno Verde". Más tarde, en la carrera de cuatro horas, Verstappen y sus compañeros Dani Juncadella y Jules Gounon mantuvieron el control tras una intensa batalla inicial con Haase

Donde cruzaron la meta en primer lugar con una ventaja de 59.524 segundos sobre el segundo puesto, consolidando así una preparación ideal rumbo a las 24 Horas de Nürburgring.

Además entregó sus impresiones tras esta buena actuación: "Todavía necesito automatizar la memoria muscular para los cambios de piloto en las paradas en boxes".