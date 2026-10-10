Benjamín Hites se coronó campeón de la categoría GT3 Cup 2 en Nürburgring

El piloto chileno Benjamín Hites (Black Falcon Team) se consagró campeón de la categoría GT3 Cup 2 del Porsche Endurance Trophy en la Nürburgring Endurance Series (NLS), cerrando la temporada en el tradicional circuito alemán de Nordschleife.

Aunque el Porsche #904 de Nico Bastián y Tim Scheerbarth cruzó primero la meta de la serie por apenas unas milésimas por delante del #900 del chileno, una penalización de un minuto a sus rivales por sobrepasar bajo bandera amarilla les otorgó el triunfo y el título.

"Somos campeones en Nürburgring. Hasta la última vuelta fuimos peleando por estar arriba. (...) Siempre tuve el sueño de ser campeón aquí. (...) Es un sueño cumplido levantar la bandera chilena acá, en lo más alto del 'Infierno Verde', donde también han ganado leyendas como Niki Lauda y Juan Manuel Fangio", manifestó Hites.

Este galardón significó la tercera corona en Europa para el competidor nacional que corrió junto a Alexander Hardt y Benjamin Koslowski, tras el International GT Open 2022 y el GT World Challenge 2023, completando una temporada en la que también conquistó las 24 Horas y las 6 Horas de Nürburgring.