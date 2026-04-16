Chileno Agustín Sepúlveda tuvo meritorio debut en la Fórmula 4 CEZ de Austria

Con solo 16 años, el piloto chileno Agustín Sepúlveda hizo su debut en la F4 CEZ, marcando su transición oficial desde los karting a los monoplazas, específicamente al mando del Tatuus Gen 2 de la Scuderia Buell. La experiencia, correspondiente a su segunda vez corriendo en una categoría de Fórmula 4, no estuvo exenta de enormes desafíos y complicaciones en pista.

"Agus" viajó con semanas de anticipación, haciendo primero una escala en Monza para probar la pista. Sin embargo, las condiciones no fueron favorables y solo pudo entrenar en el simulador. Ya instalado en Austria para el fin de semana de carreras, debió mostrar gran carácter ante los obstáculos: De entrada redujeron las vueltas de clasificación por el clima, luego sufrió una descalificación que lo relegó automáticamente al puesto 42, a lo que se sumaron problemas mecánicos de potencia en el motor.

Pese a la adversidad, el deportista nacional demostró por qué llegó a uno de los campeonatos más competitivos del mundo. Sepúlveda mostró consistencia y logró remontar posiciones en cada salida al trazado. Su mejor actuación se dio en la Carrera 2 del sábado, donde largó en el puesto 27 y terminó 15. Lo más relevante fue que, de los 42 pilotos en competencia, logró meterse entre los 32 mejores y clasificar a la gran final del domingo.

En la carrera decisiva, el piloto largó desde la posición 28 y culminó 17, sellando una más que meritoria actuación en lo que fue su primera experiencia completa en la exigente temporada de la F4 CEZ.

"Fue una fecha bastante movida, intentamos sacarle el máximo provecho al motor que cambiamos y yo traté de manejar lo mejor posible para poder contrarrestar la desventaja que tuvimos, pero creo que logramos hacerlo bastante bien", aseguró entusiasmado Sepúlveda sobre el cierre de la jornada.

"Quedé contento por ser capaz de sacar esta carrera adelante a pesar de los problemas que tuvimos, y ya estoy enfocado en la próxima fecha donde sabemos que vamos a ir bastante mejor sin estos inconvenientes mecánicos", concluyó el chileno, quien ya piensa en el desafío de Salzburgring a fines de mayo, correspondiente a la segunda de las seis paradas que contempla la temporada.