Con 16 años, chileno Agustín Sepúlveda debutará en la Fórmula 4 CEZ

Agustín Sepúlveda está listo para dar uno de los pasos más importantes de su joven carrera deportiva, luego de confirmar su debut en la Fórmula 4 CEZ, categoría en la que competirá junto a Scuderia Buell. Con apenas 16 años, el chileno dejará atrás una exitosa etapa en el karting para afrontar su primera experiencia en monoplazas dentro de un campeonato FIA en Europa.

El estreno del piloto nacional se producirá entre el 10 y el 12 de abril en el Red Bull Ring de Austria, escenario de la primera de seis fechas del calendario 2026 de la categoría. La competencia, que comenzó en 2022 bajo la organización del Automóvil Club de la República Checa y que al año siguiente obtuvo certificación FIA, se ha consolidado como una plataforma relevante para jóvenes talentos del automovilismo.

Sepúlveda llega a este nuevo desafío respaldado por una trayectoria sobresaliente en karting, disciplina en la que comenzó a los 3 años y donde construyó un palmarés que incluye cuatro títulos nacionales y dos coronas sudamericanas. Su ascenso también se apoya en lo realizado durante 2024 y 2025, temporadas en las que se consagró campeón sudamericano Rotax y luego campeón en el CIK-FIA, resultados que reforzaron su proyección internacional.

El cupo para competir en la F4 CEZ se abrió después de su participación a comienzos de este año en la Formula FARA, disputada en el Homestead-Miami Speedway, también con la estructura de Buell. En esa experiencia clasificó segundo y ganó una de las carreras del fin de semana, actuación que terminó por allanar su ingreso a la categoría europea.

La temporada 2026 de la Fórmula 4 CEZ contará con 20 equipos y una grilla que oscilará entre 38 y 44 pilotos por fecha, lo que anticipa una exigencia alta desde el arranque. El formato contempla dos clasificaciones y tres carreras durante cada fin de semana, en un escenario altamente competitivo donde Sepúlveda será el único chileno y uno de solo tres sudamericanos presentes.

Sobre este nuevo reto, el joven corredor valoró la preparación realizada en los últimos meses y asumió la dureza del desafío. "Sé que va a ser un campeonato difícil, con 40 autos, equipos europeos, un nivel muy alto y en una pista tan exigente como el Red Bull Ring, pero ya llevamos una amplia preparación. Acá en pista, tanto arriba del auto como abajo, llevamos varios entrenamientos con el fórmula y muchos días de acondicionamiento físico con Carlos Oyarzún en el gimnasio, así que estamos muy bien preparados y listos para obtener un buen resultado en esta primera fecha o primer round del FIA F4 CEZ", aseguró.