Izko Alonso hace historia en Europa: Se consagró subcampeón mundial de karting en Italia

El joven piloto chileno Izko Alonso consiguió en Lonato un resultado histórico para el karting chileno luego de ser segundo en la categoría VLR Junior ROK de la ROK Cup Superfinal 2026, la gran final internacional del certamen ROK Cup que reúne a los triunfadores de las ediciones locales de todo el mundo y que se disputó entre el 13 y el 17 de octubre en el Circuito South Garda.

El triunfo fue para su compañero de equipo Daniel Mirón, con lo que la escudería celebró un doblete.

La dimensión del resultado va más allá del segundo lugar obtenido en pista. La ROK Cup Superfinal es la gran final internacional del campeonato ROK y una de las citas de karting monomarca más relevantes del mundo.

En su edición 2026, reunió en South Garda a más de 300 pilotos provenientes de cerca de 50 países, y por su palmarés han pasado pilotos que posteriormente alcanzaron la Fórmula 1, como Andrea Kimi Antonelli, ganador de la Mini ROK en 2018, y Logan Sargeant, vencedor de la misma categoría en 2011.