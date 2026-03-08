Síguenos:
Tópicos: Deportes | Automovilismo | Pilotos

Russell y su triunfo en el GP de Australia: Tuve una apretada batalla con Charles Leclerc

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El británico también valoro el monoplaza que le permitió festejar en Melbourne.

Russell y su triunfo en el GP de Australia: Tuve una apretada batalla con Charles Leclerc
El piloto británico de Mercedes, George Russell, se mostró eufórico con el triunfo en el Gran Premio de Australia, el primer circuito de la presente temporada de la Fórmula 1, reconociendo a su vehículo como el responsable de la victoria.

"Hace mucho tiempo que no teníamos un auto como este, por lo que no podíamos haber empezado de mejor manera", comentó tras el triunfo.

Posterior a ello, Russell añadió: "Ha sido una gran lucha al principio. Sabíamos que iba a ser difícil. He salido mal y he tenido una apretada batalla con Charles (Leclerc)".

"Tuvimos ese 'efecto yo-yo' y cuando usamos el modo recta tenemos subviraje. Aún así, me gusta este auto", cerró.

