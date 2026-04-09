Detienen al capitán de la selección de baloncesto de Bahrein en medio de ola de arrestos

Las autoridades de Bahrein arrestaron este jueves a Hassan Nowrooz, capitán de la selección nacional de básquetbol, en medio de una amplia campaña de detenciones masivas contra musulmanes chiíes y supuestos simpatizantes de Irán, según denunció la oposición local.

La Autoridad de Asuntos de Prisioneros de Bahrein (AAPB) informó a través de un comunicado que la Fiscalía ordenó la detención del deportista, quien también es un prominente recitador religioso. Nowrooz permanecerá recluido durante siete días mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

El motivo de la acusación contra el basquetbolista radica en su participación en la procesión fúnebre de Mohamed al Mousawi. Este ciudadano de 32 años fue arrestado a mediados de marzo, supuestamente por publicar opiniones en redes sociales favorables a Irán, y su cuerpo fue entregado a su familia días después con graves signos de tortura, sin explicaciones oficiales sobre la causa de su muerte tras sufrir una desaparición forzada.

Nowrooz se convirtió en el tercer deportista arrestado desde el inicio de esta ofensiva gubernamental, sumándose al futbolista internacional Ahmed Mirza Mousa y a su compañero Mohamed Abdalá. Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 280 ciudadanos de Bahrein han sido detenidos desde el pasado 28 de febrero, fecha en que se intensificó el conflicto internacional.

La gran mayoría de los apresados pertenecen a la rama chií del islam. Las autoridades justifican estas detenciones bajo el pretexto de que los acusados grabaron y publicaron videos de ataques iraníes contra Bahrein, o derechamente por presunto espionaje a favor de Irán en medio de las tensiones con Estados Unidos e Israel.