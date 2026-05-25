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Tópicos: País | Sismos

Fuerte temblor afectó a cuatro regiones del norte

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El sismo alcanzó los 6,9 Richter, informó el Centro Nacional Sismológico.

El SHOA confirmó que no existe riesgo de tsunami para las costas de Chile.

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Un fuerte sismo se percibió a las 17:52 horas de este lunes en el norte de Chile, percibiéndose al menos en cuatro regiones.

Según detalló el Centro Nacional Sismológico (CSN), el movimiento telúrico alcanzó los 6,9 Richter. La profundidad fue de 114 kilómetros y se ubicó a 20 kilómetros al noreste de Calama.

El SHOA confirmó que no existe riesgo de tsunami para las costas de Chile.

Senapred, en tanto, reportó que el sismo se percibió entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama.

Región de Arica y Parinacota

  • Cuya: V
  • Codpa: V
  • Arica: IV
  • Pocon Chile: IV
  • San Miguel de Azapa: IV
  • Putre: III

Región de Tarapacá

  • Alto Hospicio: V
  • Iquique: V

Región de Antofagasta

  • Antofagasta: VI
  • Tocopilla: VI
  • Mejillones: VI
  • San Pedro de Atacama: V
  • Taltal: III

Región de Atacama

  • Chañaral: IV
  • Diego de Almagro: IV
  • El Salvador: IV
  • Copiapó: III
  • Tierra Amarilla: III
  • Caldera: III

Desde el temblor de mayor intensidad, se han registrado otros tres sismos de 4,3; 4,2 y 3,9 Richter.

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