Fuerte temblor afectó a cuatro regiones del norte
El sismo alcanzó los 6,9 Richter, informó el Centro Nacional Sismológico.
El SHOA confirmó que no existe riesgo de tsunami para las costas de Chile.
El sismo alcanzó los 6,9 Richter, informó el Centro Nacional Sismológico.
El SHOA confirmó que no existe riesgo de tsunami para las costas de Chile.
Un fuerte sismo se percibió a las 17:52 horas de este lunes en el norte de Chile, percibiéndose al menos en cuatro regiones.
Según detalló el Centro Nacional Sismológico (CSN), el movimiento telúrico alcanzó los 6,9 Richter. La profundidad fue de 114 kilómetros y se ubicó a 20 kilómetros al noreste de Calama.
El SHOA confirmó que no existe riesgo de tsunami para las costas de Chile.
Senapred, en tanto, reportó que el sismo se percibió entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama.
Región de Arica y Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Desde el temblor de mayor intensidad, se han registrado otros tres sismos de 4,3; 4,2 y 3,9 Richter.