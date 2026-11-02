Con CD Valdivia como líder: La Liga Nacional de Básquetbol inicia los play-offs del Clausura

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) entra en su etapa más apasionante con el inicio de los play-offs del Torneo de Clausura 2026, instancia que reunirá a los ocho mejores clubes de la fase regular para disputar los cuartos de final en series al mejor de cinco compromisos.

La acción arrancará este miércoles 4 de noviembre a las 21:30 horas en la Casa del Deporte, cuando Universidad de Concepción reciba a ABA Ancud con transmisión de TNT Sports. El "Campanil", tercero en la fase regular, buscará pegar primero ante los chilotes antes de disputar el segundo juego el jueves 5.

En la parte alta, el gran favorito de la fase regular fue CD Valdivia, elenco que se adueñó del primer sembrado del "Big 8" tras cosechar un impecable registro de 12 triunfos y sólo dos caídas, terminando igualado con Colegio Los Leones de Quilpué, que finalizó como escolta por diferencia de goles.

Los dos primeros compromisos de cada llave se desarrollarán en la cancha del equipo con mejor ubicación en la tabla, asegurando ventaja de localía para los líderes del certamen.

La programación de los cuartos de final (Juegos 1 y 2):

CD Valdivia (1º) vs. CD Español Osorno (8º)

Juego 1: Viernes 6 de noviembre, 20:30 horas, Coliseo Municipal de Valdivia (CDO).

Juego 2: Sábado 7 de noviembre, 20:00 horas, Coliseo Municipal de Valdivia (Basquetpass).

Colegio Los Leones (2º) vs. Puerto Varas Basket (7º)

Juego 1: Sábado 7 de noviembre, 20:30 horas, Gimnasio Colegio Los Leones (CDO).

Juego 2: Domingo 8 de noviembre, 20:00 horas, Gimnasio Colegio Los Leones (Basquetpass).

Universidad de Concepción (3º) vs. CD ABA Ancud (6º)

Juego 1: Miércoles 4 de noviembre, 21:30 horas, Casa del Deporte (TNT Sports).

Juego 2: Jueves 5 de noviembre, 20:30 horas, Casa del Deporte (CDO).

Puerto Montt Básquet (4º) vs. Municipal Puente Alto (5º)

Juego 1: Viernes 6 de noviembre, 20:00 horas, Gimnasio Municipal de Puerto Montt (Basquetpass).

Juego 2: Sábado 7 de noviembre, 20:30 horas, Gimnasio Municipal de Puerto Montt (Basquetpass).

Los terceros encuentros de las llaves Valdivia-Osorno y Los Leones-Puerto Varas se trasladarán al sur el miércoles 11 de noviembre. En tanto, los cruces entre UdeC-Ancud y Puerto Montt-Puente Alto disputarán su tercer capítulo el viernes 13.

En caso de ser necesarios, los cuartos compromisos quedaron fijados para el 12 y 14 de noviembre, mientras que los decisivos quintos partidos se jugarían entre el domingo 15 y el lunes 16 de noviembre en la cancha de los mejores clasificados.