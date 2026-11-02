Claudio Arqueros: No tiene sentido que el ministro Rabat continúe

Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, dijo en El Primer Café que ya "no tiene sentido" que Fernando Rabat continúe como ministro de Justicia.

A una semana de que el Presidente José Antonio Kast reconociera que dar curso a las rebajas de condenas de pederastas fue "un error", pero resolviera mantener al abogado en su cargo, la crisis no ha hecho sino agudizarse, afectando gravemente la valoración al Gobierno en las encuestas.

"Lo que ocurre en materia de desaprobación tiene un carácter contingente, pero trasciende a la contingencia. Las personas hoy (en general) ya no comparten ni abrazan cosmovisiones, sino causas, y el mensaje del Gobierno fue muy claro respecto a una emergencia (en seguridad) y la situación económica". A la vez, "la política, con la aceleración tecnológica, se ha vuelto mucho más expuesta a la incrementación de las respuestas emocionales, el estímulo emocional; y eso el Gobierno también lo alimentó en su discurso de campaña", reflexionó el intelectual gremialista.

En lo concreto, "respecto de lo que ocurre con Rabat, la decisión (de firmar los decretos) golpea a un discurso del Gobierno", destacó.

"Yo creo que dada la forma en que se hizo esto -en que ni (el subsecretario Luis) Silva ni (el ministro) Rabat le consultan al Presidente para la decisión que toman-; el impacto político que tiene, donde (los involucrados) no manejan ni el efecto simbólico ni la subordinación de la técnica a la política, son cosas importantes que terminan cuestionando al Presidente de la República o interpelándolo respecto a su liderazgo", advirtió Arqueros.

Para el filósofo, a esta altura "el ministro Rabat debiera (salir); no tiene sentido que continúe".

Si bien "es su decisión", convendría considerar cómo su continuidad afecta al Ejecutivo en distintas dimensiones, y cómo a raíz de este escándalo hoy se encuentra "estéril desde el punto de vista de la autoridad, (...)y en una situación muy difícil de validación tanto del oficialismo como de la oposición", planteó.

Ubilla: "Él tendría que pensar su continuidad"

En línea similar opinó Rodrigo Ubilla, director del área de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, que puso foco en cómo este entuerto ha tensionado al oficialismo y las lealtades de los parlamentarios del sector respecto al Gobierno.

"Nosotros siempre hemos tenido como política no usar las encuestas como elemento único de análisis, sino como un complemento, pero cuando todas las encuestas muestran que hay una desaprobación a esta decisión del señor ministro, uno debiera preguntarse cuál es el camino a seguir en función de esta realidad política", más allá de lo estrictamente jurídico, dijo el militante RN.

"Yo creo que (en los partidos que apoyan a la Administración Kast) estamos llegando a una situación que es compleja, que si no se resuelve políticamente, puede tener consecuencias", advirtió.

En esa línea, "creo que el ministro de Justicia tendría que pensar -él- su continuidad en el gabinete. Pensando en ese escenario, uno podría trabajar en reconstruir estas confianzas, que están bastante tensionadas" en la derecha en estos momentos, admitió el exsubsecretario del Interior.