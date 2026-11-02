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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Carabinero fue dado de baja por muerte de su compañero en comisaría de Maipú

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: ATON / Redacción Cooperativa

Mientras dos funcionarios manipulaban un arma en el cuartel policial la tarde del domingo, Bastián Pino de 28 años recibió un disparo fatal, al parecer por accidente.

Lamentando la pérdida, el general director Marcelo Araya informó la apertura de una investigación penal y un sumario administrativo en torno al caso.

Carabinero fue dado de baja por muerte de su compañero en comisaría de Maipú
 ATON (archivo)

El general director expresó su pesar por la muerte de "un joven carabinero que estaba partiendo su carrera", pues la víctima llevaba solo tres años en la institución.

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El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó que un funcionario policial fue dado de baja por la muerte de un compañero, causada por un disparo presuntamente accidental la tarde del domingo, al interior de la 25ª Comisaría de Maipú.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el jefe policial la mañana de este lunes, el incidente ocurrió en el dormitorio del cuartel policial, donde dos funcionarios se encontraban manipulando un arma particular.

Fue en ese contexto que un tercer efectivo que estaba descansando en el lugar, identificado como Bastián Pino de 28 años, recibió el disparo y posteriormente falleció "pese a todos los esfuerzos" por evitar aquel desenlace, indicó el general Araya.

"Lo que corresponde como institución es comunicarnos con sus familiares, quienes se desplazaron inmediatamente desde la ciudad de Santa Cruz" hasta Santiago para despedirlo, apuntó el jefe policial, antes de "lamentar la pérdida de un joven carabinero que estaba partiendo su carrera, que tenía tres años de servicio".

"Corresponde en este caso que (el funcionario sospechoso) sea desvinculado de la institución", subrayó el general Araya. (Foto: ATON)

Respecto de la investigación de los hechos, relevó que todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía, para que "sea la Justicia quien determine las medidas que deben adoptarse en relación con el funcionario" que ya fue desvinculado.

En paralelo, la institución abrió un sumario en torno al caso, con el fin de "determinar también las causas desde el punto de vista administrativo y disciplinario", precisó el jefe de Carabineros.

Por último, el general aseguró que la policía está actualizando y fortaleciendo "todos nuestros planes que dicen relación con el tratamiento y la manipulación del arma de servicio", ya que si bien la tasa de accidentes en relación con ellas es menor, "eso no impide que como institución estemos permanentemente actuando para que estos hechos no se produzcan".

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