Español de Osorno se consagró campeón de la Supercopa de la LNB

CD Español de Osorno conquistó la Supercopa de la Liga Nacional de Básquetbol luego de imponerse por 77-76 a Puerto Varas Basket en una final intensa y cerrada, disputada en el Edificio de Deportes UC, en Santiago.

El conjunto osornino logró resolver un partido de trámite cambiante y definición apretada, en el que supo sostener la ventaja en los instantes decisivos para quedarse con el primer título de la temporada. Tras un segundo cuarto favorable a Puerto Varas, Español reaccionó en la segunda mitad y encontró respuestas en los momentos de mayor presión para cerrar la victoria por la mínima.

La gran figura del campeón fue el refuerzo estadounidense J'aheim Hudson, elegido MVP de la final, tras liderar la ofensiva con 28 puntos y 8 rebotes. También fue clave el aporte de Cristóbal Martínez, quien clavó un triple que le dio la ventaja mínima y final que definió el título en favor de los osorninos.

Otros jugadores destacados del primer campeón de la temporada 2026 fueron Jahsean Corbett, que sumó 17 puntos y 9 rebotes, mientras que Barham Amor contribuyó con 9 asistencias en la construcción del juego del elenco osornino.

En Puerto Varas Basket, Joshua Morris encabezó el goleo con 19 puntos, seguido por Marcelo Pérez y Bakir Cleveland, ambos con 17 y 11 unidades, respectivamente, en un cierre que se mantuvo abierto hasta la última posesión.

Con este resultado, Español de Osorno sumó su segundo título luego del obtenido en 2024.

Además, este trofeo lo han ganado CD Las Ánimas (2019) y Universidad de Concepción (2021, 2022, 2023 y 2025).